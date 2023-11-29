المهدية: يدخل الشقة عبر خلع الباب ويعتدي بواسطة آلة حادة على صاحبها ويفتك هاتفه الجوال..

على إثر ورود مكالمة هاتفية من قبل نفر في حدود الساعة 09:00 من صبيحة يوم 2023/11/28 على قاعة العمليات بالمنطقة مفادها تعرض مرافقه في السكن بشقة كائنة بعمارة بالمنطقة السياحية بهيبون للاعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة من قبل نفر عمد للدخول إلى الشقة عبر خلع الباب وسرقة هاتف جوال خاص بمرافقه ولاذ بالفرار على متن دراجة نارية.

للغرض تم في الحين توجيه دورية #فرقة_الأمن_السياحي للمكان أين تم العثور على المتضرر الذي كان يحمل 03 إصابات بآلة حادة على مستوى الرقبة اليد اليسرى وأسفل الأُذن إضافة إلى آثار لكم على مستوى الفم.

وبالتحري معهما أدليا بأوصاف المعتدي الذي حسب التصريحات قام بالولوج إلى شقتهما بعد خلع الباب باستعمال القوة وتوجّه مباشرة الى غرفة المتضرر واستولى على الهاتف الجوال وبمجرد التفطن له من قبله اشتبك معه بالأيدي بغاية منعه من الخروج من الشقة وعليه أشهر المعتدي سكينا متوسط الحجم واعتدى بها على المتضرر مما تسبب له في جروح دامية وسقوط أحد أضراسه ثم لاذ بالفرار متن دراجته النارية.

هذا وبالقيام بالتحريات الميدانية اللازمة والاستعانة بالأوصاف التي أدلى بها المتضرر وصورة تم اخذها من قبل أحد المارة أمكن التعرف على هوية المعتدي، بتمشيط المنطقة تم ضبطه بمقهى وبتفتيشه عُثر بحوزته على الهاتف الجوال المسروق.

باقتياده إلى مقر #مركز_الأمن_الوطني_بهيبون وبعرضه على المتضرر تعرف عليه من الوهلة الأولى، فيما أنكر ذي الشبهة كل ما نسب إليه.

بمراجعة ممثل النيابة العمومية بالمهدية أذن بفتح محضر بحث من أجل “السرقة باستعمال الخلع والاعتداء بالعنف بواسطة آلة حادة” مع الاحتفاظ بذي الشبهة وارجاع الهاتف الجوال لصاحبه، والوحدة الأمنية المذكورة متعهدة بمواصلة البحث.