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عاجل/ رفض الإفراج عن عبد الحميد الجلاصي

2023/11/30 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، قبول مطلب الافراج المقدم في حق القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي شكلا ورفضه أصلا، وبالتالي تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الافراج عنه، حسبما افادت به اذاعة موزاييك.
يذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق عبد الحميد الجلاصي خلال شهر فيفري الماضي، وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة، قبل أن يقرر التمديد في ايقافه تحفظيا مدة أربعة أشهر اضافية.

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