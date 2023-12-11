احذروا في هذه الولاية: يدّعون انهم فريق تلفزي ويسرقون مصوغ مُسنّة من منزلها!



تقدّمت عائلة من معتمدية العيون من ولاية القصرين بشكوى لدى الجهات الأمنية من أجل التحيّل، بعد أن قام 3 أشخاص قدموا للمنطقة على متن عربة، بسرقة مصوغ والدتهم المسنة، حسبما افادت به اذاعة موزاييك.

ووفق ذات المصدر، فان المجموعة دخلت منزل السيدة بالحيلة، عقب إقناع الضحية بكونهم فريق يتبع مقدمة برنامج اجتماعي في إحدى القنوات التلفزية، في الأيام القليلة الماضية.

وأقنع “المتحيلون” السيدة بنزع المصوغ الذي ترتديه، والمقدرة قيمته بآلاف الدينارات، قبل سرقته وفرارهم إلى جهة غير معلومة.

وكانوا يحملون معهم كاميرا وأجهزة تسجيل وبطاقات مهنية مزيفة لإيهام ضحاياهم بأنّهم من العاملين في الحقل الإعلامي والاجتماعي.

وحسبما اكدته موزاييك فانه لم يقع الإطاحة بالمشتبه بهم إلى حدود اليوم.