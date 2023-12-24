عاجل/الجيش الإسرائيلي يتكبد أفدح خسائر منذ بدء هجومه البري..

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي إضافي في معارك بقطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه منذ مساء السبت إلى 14، في واحدة من أفدح الخسائر اليومية التي يتكبدها منذ بدأ هجومه البري على القطاع.

وأكدت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقتل الرقيب أول روئي إلياس، البالغ من العمر 21 عاما، مشيرة إلى أنه سقط خلال المعارك العسكرية الإسرائيلية الدائرة في جنوبي غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت في وقت سابق اليوم إن 13 ضابطا وجنديا قتلوا نهاية هذا الأسبوع في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القتال في قطاع غزة يتخذ شكل حرب العصابات.

وقال المتحدث باسم الجيش في تغريدة على منصة إكس إن 8 جنود وضباط قتلوا السبت وأن 6 جنود وضباط آخرين أصيبوا خلال المعارك، في 3 حوادث منفصلة يوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 153، منذ بداية الحرب البرية في السابع والعشرين من أكتوبر.

سكاي نيوز