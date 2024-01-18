عاجل/ التمديد في فترة إيقاف الطيّب راشد

أيدت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بالتمديد في الايقاف التحفظي مدة 4 أشهر اضافية في حق الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، صحبة قاض آخر معزول وذلك على ذمة قضية تتعلق بشبهات الارتشاء وغسيل الأموال.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق الطيب راشد وقاض معزول ورجل الأعمال نجيب بن اسماعيل، وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بملابسات قرار تعقيبي صادر سنة 2019، وقضى ” بالنقض دون احالة ” في احدى القضايا المرفوعة ضد رجل الأعمال نجيب بن اسماعيل.

المصدر: موزاييك