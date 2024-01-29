سعيّد ينتقد غياب حرب الإبادة في فلسطين عن جدول أعمال قمة ايطاليا وافريقيا



شارك رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الاثنين 29 جانفي 2024 بروما، في افتتاح قمة إيطاليا – إفريقيا.

وفي كلمة ألقاها رئيس الدولة، قال انه “قبل كلّ اجتماع، يتم الاتفاق، هذا إن تيسر الإتفاق، على النقاط التي ستدرج في جدول الأعمال أو على الأقل التوافق، في غياب الاتفاق الصريح، فلا يعترض أو يصدع أحد بلا، كما لا يقول أحد صراحة نعم” .

وتابع قيس سعيّد قائلا باللغة الفرنسية، انه “هناك جدول أعمال نهاري أريد ان أحترمه، لكن هناك جدول اعمال ليلي أريد كشفه بشدّة” Il y un ordre du jour que je tiens à respecter, mais il y un ordre de nuit que je tiens fermement à dévoiler.

حيث قال قيس سعيّد ان من المواضيع التي لا يتضمنها صراحة جدول أعمال هذا الاجتماع، ولكن يقتضي الواجب استحضاره وعدم إغفاله، هي حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني في فلسطين ضد كل شعب فلسطين، فلا تكاد تمر دقائق معدودات حتى يرتقي شهيد أو يصاب جريح أو يهدم بيت أو يقصف ملجأ أو يدمر مشفى.

واضاف “من دواعي الأسف تواتر الحديث في الأسابيع الأخيرة عن شكل جديد من أشكال الدول، دولة بلا أدنى مقومات الدولة وأولها السيادة، دولة أشبه بحكومات دون سلطة فعلية أو بالحكومات في المهجر كالحكومة التشيكوسلافية التي تم الإعلان عنها بباريس في فترة ما بين الحربين، إذ تساءل رئيسها هازئا ومتألما في نفس الوقت قائلا هل يمكن القبول بوجود دولة لا تتجاوز مساحة إقليمها مساحة شقة باريسية”.

وتابع سعيّد : “واكثر من هذا، يُرتب لوضع حارسٍ غاصبٍ أمام كل شقة أو كل مربع من الأرضِ المحتلة هو الذي يمنح تأشيرات الدخول أو يمنع الأذون بالخروج”.

ثم شدد رئيس الجمهوية على إن السلم لن تستتب إلا بتحرير كل فلسطين وإقامة الشعب الفلسطيني لدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، معتبرا ان من يعمل من أجل وضع شعب في شقق أو عمارات أو مربعات فهو كمن يضع على الجمارِ الملتهبة حطبا حتى تزيد النار اشتعالا.