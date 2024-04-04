إحداث قنصلية تونسية جديدة في هذه المدينة الإيطالية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها اليوم الخميس، عن إحداث قنصلية تونسية بمدينة بولونيا الإيطالية وذلك بهدف تقريب الخدمات القنصلية من أبناء الجالية

وستُغطي القنصلية الجديدة وفق ذات البلاغ مقاطعتي « Emilia-Romagna » و »Les Marches اللتين يتواجد بهما ما يقارب 40 ألف مواطنا تونسيا، ليصل بذلك عدد البعثات القنصلية التونسية بإيطاليا إلى ستّ (6) بعثات (قنصلية عامة في ميلانو و5 قنصليات في كلّ من روما، نابولي، جنوة، بلارمو وبولونيا).

وتشمل الدائرة القنصلية المدن الإيطالية التالية:

Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena, Rimini, Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno.

وقد باشر عفيف الطراولي بتاريخ 20 مارس 2024 مهامّه بصفته قنصلا للجمهورية التونسية ببولونيا إثر تسميته من قبل رئيس الجمهورية.

وسيتم مطلع شهر ماي المقبل تعزيز فريق العمل بالقنصلية بعدد من الأعوان الدبلوماسيين والإداريين والفنيين.

هذا، وتم استكمال جميع الإجراءات اللازمة والحصول على التراخيص المطلوبة من قبل السلطات الإيطالية المركزية والجهوية، ويتواصل بنسق حثيث التحضير اللوجستي والتنسيق مع الأطراف الإيطالية والتونسية المعنية وتجهيز مقرّ القنصلية بالمُعدّات الضرورية، على أمل الشروع خلال شهر ماي 2024 في إسداء كافة الخدمات القنصلية لفائدة الجالية التونسية المقيمة بالدائرة القنصلية في أفضل الظروف وتأمين الإحاطة بها والذود عن حقوقها، فضلا عن استكشاف فرص التعاون اللامركزي التونسي الإيطالي وتعزيزه في مختلف المجالات مع المقاطعتين اللتين تغطيهما القنصلية.