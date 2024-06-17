جريمة مروعة ثاني أيام العيد: يذبح زوجته أمام أعين الأجوار..#خبر_عاجل

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بالاحتفاظ بزوج إثر تورّطه فجر اليوم الاثنين 17 جوان 2024 في قتل زوجته باستعمال سكين بطريقة وحشية إثر ملاحقته لها في الطريق العام.

وتفيد المعطيات الأولية بأن خلافا نشب فجر ثاني أيام العيد بين زوجين لأسباب لاتزال مجهولة، فعمد الزوج الى تعنيف الزوجة والتي لاذت بالفرار الى خارج المنزل، فالتقط الزوج سكينا ولحق الضحية وأسقطها أرضا ثم شرع في طعنها في عدة مواطن من جسدها بطريقة فظيعة انتهت بذبحها قبل أن يتدخل الأجوار الذين تمكنوا من السيطرة عليه مع وصول أعوان الأمن الذين ألقوا عليه القبض وحجز السكين والاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة البحث.

وفي هذا السياق، أكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور معمّر الحاجي في تصريح لموزاييك أن وحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزّار بالقيروان استقبلت خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأحد والاثنين جثة إمرأة عمرها 30 سنة وهي أم لطفلين، توفيت نتيجة تعرضها إلى عملية ذبح على مستوى الرقبة وتلقيها عدة طعنات على مستوى البطن.