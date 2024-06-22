حجز 82 طنّا من البطاطا داخل مخزن بهذه الولاية..

أذن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، مساء امس الجمعة 21 جوان 2024، بالاحتفاظ بتاجر خضر وغلال بعد مداهمة أعوان المراقبة الاقتصادية وأعوان الأمن لمخزن تبريد تابع له بمدينة جندوبة وحجز 82 طنّا من البطاطا المعدة للاستهلاك مخزّنة به، وفق وكيل الجمهورية بذات المحكمة والناطق الرسمي باسمها صلاح الدين الراشدي.

وأوضح المصدر ذاته في تصريح لـ”وات” أنّ المشتبه به لم يحترم الإجراءات القانونية المنظمة لهذا النشاط، وتمت إحالته بتهمة المضاربة طبقا المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة.