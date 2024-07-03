عاجل/ إكتشاف بؤرة جديدة للحشرة القرمزية بهذه الجهة

اكتشفت المصالح الفلاحية بولاية سليانة، اليوم الأربعاء 3 جويلية 2024، أول بؤرة للحشرة القرمزية بمنطقة الحبابسة الجنوبية والشمالية في معتمدية الروحية من ولاية سليانة، على مساحة تقدر بـ16 متر مربع على طول سياج من التين الشوكي.

وقد تم اعلام المصالح المعنية للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما ستتم متابعة ومراقبة هذه المنطقة والمناطق المحيطة بها، للتثبت من وجود بؤرة أخرى، حسبما اكده محمد الهادي الفراحتي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالروحية في تصريح لموزاييك.

ووجه الفراحتي دعوته إلى كافة متساكني هذه المناطق للإبلاغ الفوري عند تواجد هذه الحشرة الخطيرة لضمان التدخل الفوري والناجع والسيطرة عليها في الإبان قبل انتشارها وصعوبة التحكم فيها .