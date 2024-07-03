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“كارثة”.. فيضان محطة التطهير في قربة

2024/07/03 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أطلق رئيس المجلس المحلي بقربة من ولاية نابل شكري التومي صيحة فزع متوجها بنداء للسلط المحلية والجهوية للتدخل وايجاد حل لاشكال فيضان محطة التطهير بمنطقة قصر سعد التابعة لمعتمدية قربة من ولاية نابل.
وقال التومي في تصريح لاذاعة ديوان اف ام ان فيضان محطة التطهير تسبب في كارثة بيئية وقطع الطريق المؤدية للبحر بالمياه الملوثة .
واضاف ان مياه التطهير قد فاضت بسبب تجاوز طاقة استيعاب المحطة والتي تقدر ب5 الاف متر مكعب لتصبح 30 الف متر مكعب بسبب تحويل المياه المستعملة من مصانع التحويل بالجهة .
وبات هذا الاشكال يشكل خطرا على صحة المواطنين لان المياه الملوثة تصب من الوادي نحو البحر مباشرة واكتسحت كذلك الاراضي وأتلفت محاصيل أصبحت غير صالحة للاستهلاك .

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