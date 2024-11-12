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التعداد السكني: تجميع بيانات 437 ألف أسرة خلال 6 أيام

2024/11/12 أهم الأخبار, تونس, مجتمع


تمكن الاعوان المكلفون بالتعداد العام للسكان والسكنى لسن 2024، من تجميع بيانات 437 ألف أسرة خلال الـ6 أيام الاولى من انطلاق عملية التعداد.
حيث اكد المدير الفني للتعداد العام للسكان والسكنى 2024 عبد القادر الطلحاوي، في تصريح للاذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء، أن تقدم العمل كان ممتازا وتجاوز كل التوقعات، مبينا أنه وخلال 6 أيام عمل، تم تحقيق 14 بالمائة من مجموع عدد الأسر المبرمج زيارتها، وفق تعبيره.
ولفت الطلحاوي إلى أن هذا التقدم في العمل يعكس مدى وعي التونسيين بأهمية التعداد وأيضا نجاح الحملة الإعلامية الترويجية للتعداد، مثمنا مجهودات الأعوان، كما تقدم بالشكر إلى العائلات التونسية التي تجاوبت بشكل إيجابي وكبير مع التعداد.

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