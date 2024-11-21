عاجل/ ارتفاع عائدات تصدير زيت الزيتون بـ50،8%.. وهذه الدول هي الوجهات الرئيسية



بلغت عائدات تصدير زيت الزيتون التونسي خلال موسم 2024/2023، 5161 مليون دينار إلى موفى شهر أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 50،8 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2023/2022، وفق معطيات صادرة، الخميس، عن المرصد الوطني للفلاحة.

وإرتفعت الكميات المصدرة بنسبة 0،4 بالمائة،لتبلغ 195،4 ألف طن بقيمة 5161 مليون دينار، أي بارتفاع في الحجم بنسبة 0،4 بالمائة مقارنة بارتفاع القيمة بنسبة 50،8 بالمائة.

وإرتفع متوسط السعر المسجل خلال موسم 2024/2023 بنسبة 50،2 بالمائة ليصل إلى 26،42 د/كلغ.

وكانت إسبانيا الوجهة الرئيسية لزيت الزيتون التونسي بنسبة 29،5 من الكميات المصدرة، تليها إيطاليا والولايات المتحدة بنسبة 27،4 بالمائة و 24،1 بالمائة على التوالي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغت صادرات زيت الزيتون العضوي 41،245 ألف طن بقيمة 1114 مليون دينار، بمتوسط سعر 27،01 د/كيلوغرام.

وتبلغ حصتها في إجمالي صادرات زيت الزيتون التونسية 21،1 بالمائة و 21،6 بالمائة على التوالي، من حيث الكمية والقيمة.

وتمثل كميات زيت الزيتون المعبأ 6 بالمائة من إجمالي زيت الزيتون العضوي المصدر.

وتعتبر إيطاليا الوجهة الرئيسية لزيت الزيتون العضوي بنسبة 53،12 بالمائة من الكميات المصدرة، تليها إسبانيا وفرنسا بنسبة 27،12 بالمائة و 11،63 بالمائة على التوالي.

زيادة بنسبة 6،1 بالمائة في قيمة صادرات المنتجات الزراعية العضوية

بلغت صادرات تونس من المنتجات الزراعية العضوية 50،736 ألف طن بقيمة 1220 م د، نهاية شهر أكتوبر 2024، بانخفاض قدره 23،1 بالمائة من حيث الكمية وإرتفاع بنسبة 6،1 بالمائة من حيث القيمة شهريا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

وتعد إيطاليا الوجهة الرئيسية بنسبة 44 بالمائة من الكميات المصدرة تليها إسبانيا وفرنسا بنسبة 22 بالمائة و11 بالمائة على التوالي.

وتركز صادرات المنتجات العضوية بشكل أساسي على زيت الزيتون والتمور العضوية، تليها منتجات الغابات العضوية.