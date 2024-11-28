قانون المالية: إجراء جديد يهمّ اقتناء المساكن التي لا تتجاوز هذا الثمن..

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، على الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وينصّ الفصل على إخضاع اقتناء العقارات المعدة للسكن قسرا، والتي لا يتجاوز قيمتها 400 ألف دينار، بآداء على القيمة المضافة بـ 7%، بعد أن كانت مقدرة بـ 13% ومن المنتظر أن ترتفع إلى 19% بداية من 2026.

وأفادت صاحبة مقترح التعديل النائب سيرين مرابط بأن التعديل يتنزل في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطن وتحقيقا لمبدأ العدالة الجبائية.

ونصّ الفصل المذكور على الآتي:

“(1) تلغى المطة الرابعة من العدد 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة

(2) يضاف إلى الفقرة 1 من الجدول ” ب ” جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 31 فيما يلي نصه:

العقارات المبنية المعدة قسرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين كما تم تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات والتي لا يتجاوز ثمنها 400 ألف دينار دون اعتبار الأداء لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو لفائدة الباعثين العقاريين العمومين مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه بالعدد 53 من الفقرة 1 من الجدول ” أ ” جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة”.