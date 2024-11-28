عاجل/ مصابون في حادثين خطيرين بهذه الولاية



جد اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، حادث مرور تمثل في اصطدام سيارة لواج “أجرة” وسيارة خفيفة بالطريق الوطنية عدد 2 الرابطة بين القيروان ومعتمدية بوحجلة على مستوى منطقة الجبيل.

واسفر الحادث حسبما نقلته موزاييك عن اصابة 6 اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تمّ نقلهم جميعا إلى المستشفى المحلي ببوحجلة على متن سيارات الحماية المدنية والإسعاف، حيث تمّ تحويل اثنين منهم إلى وحدة الأغالبة التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزار نظرا لخطورة إصابتهما.

كما أصيب شخص آخر بحروح خطيرة إثر انقلاب شاحنة ثقيلة محملة بقوارير المياه المعدنية بالطريق الرابطة بين معتمدتي منزل المهيري والشبيكة على مستوى منطقة أولاد خلف الله.