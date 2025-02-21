خلال رمضان: حملات متنقّلة بكل الولايات لتقصي السكّري وضغط الدم.. #خبر_عاجل

أفاد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة، بأن حملات صحية متنقّلة ستجوب جميع الولايات مع حلول شهر رمضان الكريم، لتقصي أمراض السكّري وضغط الدم والأمراض المزمنة.

وأضاف خلال جلسة حوارية نظّمها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم أن هذه الحملات التي ستؤمنها فرق طبية وشبه طبية تهدف بالخصوص لتقصي مرض السكري الذي يصيب 20 بالمائة من التونسيين، لافتا الى أن هذه الحملات تأتي في اطار مواصلة العمل التثقيفي والتحسيسي للتوقي من هذا المرض.

وأكد وزير الصحة أن هذه الحملات المتنقلة ستشمل جميع الولايات أثناء شهر رمضان، حيث ستقوم هذه الفرق الصحية بزيارة الفضاءات والأسواق التجارية من أجل الوصول الى أكبر عدد متاح من المواطنين.

وشدّد على أن هذه الحملات المتنقلة ستقوم بالتوعية والتحسيس بضرورة الوقاية من مرض السكري بالنظر الى أن الوقاية يمكن أن تساهم في خفض مستوى الاصابة الى 50 بالمائة من مجموع المصابين الجدد سنويا، مضيفا، أن تقليص الاصابات يمكّن بدوره المنظومة الصحية من توفير مخصّصات مالية كانت ستوجّه للانفاق على علاج مرضى محتملين بالسكري.

وذكر وزير الصحة، ان اتباع نظام غذائي متوازن و الاقلاع عن العادات الغذائية التي تلحق الأضرار بالجسم وممارسة الأنشطة الرياضية من شأنها أن تعزّز من الوقاية ضد داء السكري وتخفض من الإصابات المحتملة.