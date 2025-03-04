فقدان بحّار في جربة: تعزيز عمليات البحث بـ”درون”.. #خبر_عاجل

أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني وجود مشاركة مكثفة للبحث عن بحار مفقود من الوحدات البحرية والدوريات الساحلية، إلى جانب فريق غوص تابع للحماية المدنية بجربة، وخافرة عسكرية تابعة لجيش البحر.

وأشارت الى انه تم تعزيز عمليات البحث باستخدام طائرة بدون طيار، لضمان تغطية أوسع للمناطق البحرية المحتملة.

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني التزامها ببذل أقصى الجهود لتحديد موقع البحار المفقود، داعيةً جميع مرتادي البحر إلى توخي الحذر والالتزام بإجراءات السلامة لضمان أمنهم وسلامتهم.

يشار الى ان سواحل رأس الرمل بجربة شهدت امس الثلاثاء حادثة انقلاب زورق ترفيهي وأسفرت عن فقدان أحد البحارة.