قيمتها تجاوزت 180 ألف دينار: إحباط عمليات تهريب..وهذه التفاصيل..



تمكنت وحدات الإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالشمال من حجز بضائع مهربة بقيمة 67 ألف دينار كانت على متن وسيلة .

وفي نفس السياق تمكنت وحدات الإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالجنوب من حجز بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر بقيمة 62 ألف دينارا.

كما تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بباجة من إحباط عملية تهريب بضائع مجهولة المصدر وحجز وسيلة محملة ببضائع مهربة تقدر قيمتها بـ 54 ألف دينار.

تم حجز البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتجدد الإدارة العامة للحرس الوطني دعوتها للمواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تضر بالاقتصاد الوطني على الرقم 71860135.