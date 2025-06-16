عاجل/ ارتفاع حصيلة القتلى الاسرائيليين بالضربات الصاروخية الايرانية

كشف الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الإثنين 16 جوان 2025، عن ارتفاع عدد القتلى الاسرائيليين الى 22 قتيلا وأكثر من 400 جريح منذ بداية الحرب مع إيران.

بشار الى ان الحرب بدات منذ فجر الجمعة الماضي، عندما شنت اسرائيل هجمات استهدفت منشآت وقيادات عسكرية بارزة في إيران الى جانب عدد من العلماء النوويين الايرانيين.

ومن جهتها ردت إيران بهجمات صاروخية غير مسبوقة على اسرائيل خلفت خسائرا ودمارا غير مسبوق، لتتواصل الهجمات المتبادلة الى حدود اليوم، واخرها استهداف اسرائيل لمبنى الاذاعة والتلفزيون الايراني في العاصمة طهران.