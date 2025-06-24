بعد القصف الايراني: تونس تعبر عن تضامنها مع قطر..

عبّرت وزارة الشؤون الخارجيّة في بلاغ اليوم الثلاثاء 24 جوان 2025 عن تضامنها مع دولة قطر، مؤكّدة رفضها القاطع للاعتداءات التي تعرضت لها ولأي عمل عسكري يستهدف حرمتها الترابية ويمس من سيادتها ويهدد أمن وسلامة شعبها الشقيق.

كما جّددت إدانتها لأي اعتداء تتعرض له الجمهورية الإسلامية الإيرانية يطال مقدّراتها وحرمتها وسيادتها الوطنية وأمن شعبها.

ودعت تونس جميع الأطراف إلى إحباط ما يسعى إليه الكيان الصهيوني الغاشم لبثّ الفرقة والانقسام بين الدّول والتصدّي لمخططاته ومآربه لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

كما دعت العالم بأسره والإنسانية جمعاء إلى وضع حدّ لعربدة الكيان الصهيوني وهمجيته الذي استباح كلّ المبادئ والقيم ومازال يرتكب كلّ يوم أبشع الجرائم في حقّ الشعب الفلسطيني.