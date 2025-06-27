هام/ متى تتجنب الخروج صيفًا وكيف تحمي نفسك من لهيب الحر؟

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يصبح الخروج من المنزل مغامرة تتطلب الحذر والوعي. ففي حين ينتظر الكثيرون هذا الفصل للاستمتاع بالشواطئ والأنشطة الخارجية، إلا أن التعرض المفرط للشمس والحرارة يمكن أن يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة. لذا، من الضروري معرفة الأوقات التي يجب فيها تجنب الخروج وطرق الوقاية الفعالة من لهيب الصيف.

الأوقات الذهبية للتحصّن من الشمس..

يُعتبر منتصف النهار وحتى ساعات ما بعد الظهر المبكرة هي الفترة الأكثر خطورة للتعرض لأشعة الشمس المباشرة والحرارة الشديدة. ففي تونس، وكما هو الحال في العديد من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، تتراوح هذه الفترة الحرجة غالبًا بين الظهيرة (منتصف النهار) والرابعة أو الخامسة مساءً. خلال هذه الساعات، تكون أشعة الشمس فوق البنفسجية في أوج قوتها، وتصل درجات الحرارة إلى ذروتها، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بضربة الشمس، الإرهاق الحراري، أو حروق الجلد.

متى يُفضل الخروج إذن؟ يُنصح بالخروج في ساعات الصباح الباكر، قبل الساعة 11 صباحًا، أو في ساعات المساء المتأخرة، بعد الساعة 6 مساءً، حيث تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالًا وأشعة الشمس أقل حدة.

طرق عملية للوقاية من حر الصيف

الوقاية خير من العلاج، وفي مواجهة حر الصيف، يمكن لبعض الإجراءات البسيطة أن تحدث فرقًا كبيرًا في حمايتك وعائلتك:

البقاء في الظل: قدر الإمكان، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. ابحث عن الظل تحت الأشجار، المظلات، أو الأماكن المغلقة المكيفة.

الإكثار من شرب الماء: الترطيب هو مفتاح الوقاية. اشرب كميات وافرة من الماء حتى لو لم تشعر بالعطش. تجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بكميات كبيرة والكحول، لأنها قد تسبب الجفاف.

ارتداء الملابس المناسبة: اختر الملابس الفضفاضة، الخفيفة، وذات الألوان الفاتحة. هذه الملابس تعكس أشعة الشمس وتسمح بتهوية الجسم بشكل أفضل. الأقمشة القطنية مثالية لأنها تسمح بامتصاص العرق وتبخره.

استخدام واقي الشمس: لا تتنازل عن استخدام واقي الشمس بعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، وأعد تطبيقه كل ساعتين، خاصة بعد السباحة أو التعرق الشديد.

حماية الرأس والعينين: ارتداء قبعة واسعة الحواف يحمي الرأس والوجه من أشعة الشمس المباشرة، بينما تحمي النظارات الشمسية ذات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية عينيك.

تجنب المجهود البدني الشاق: قلل من الأنشطة البدنية المجهدة في الهواء الطلق خلال أوقات الذروة. إذا كان لا بد من ممارستها، فافعل ذلك في الصباح الباكر أو المساء، وخذ فترات راحة متكررة في الظل.

الحفاظ على برودة المنزل: أغلق النوافذ والستائر خلال ساعات الذروة لمنع دخول الحرارة، وافتحها ليلًا للسماح بدخول الهواء البارد. يمكن استخدام المراوح أو مكيفات الهواء للحفاظ على درجة حرارة مريحة.

الاستحمام بالماء البارد: أخذ دش بارد يمكن أن يساعد في خفض درجة حرارة الجسم الأساسية وتوفير شعور بالانتعاش.