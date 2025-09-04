رئيس الدولة يصل الى الجزائر في زيارة رسمية…

حل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، مساء أمس الاربعاء ، بالعاصمة الجزائر للمشاركة في افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي تحتضنه الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري وذلك تلبية لدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وكان في استقبال الرئيس قيس سعيد لدى حلوله بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة نظيره الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

وحيّا رئيس الدولة والرئيس الجزائري العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد بارح مساء أمس أرض الوطن في اتجاه العاصمة الجزائرية و كان في توديعه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووالي تونس عماد بوخريص، والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس لطفي الدشراوي، وأعضاء الديوان الرئاسي.