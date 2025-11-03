رسالة هامّة الى رئيس الدولة للتدخّل في هذا الملف..#خبر_عاجل

عاجل/ الطبوبي يلوح بالاضراب العام..

شدد عضو مجلس نواب الشعب النوري الجريدي على ضرورة توفير اعتمادات لانتداب الدفعات الأولى و الثانية و الثالثة من أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم.
وتوجه الجريدي، حسبما نقلته اذاعة الديوان اليوم الاثنين، برسالة الى رئيس الجمهورية حتى يحرص مع الحكومة على توفير هذه الاعتمادات التي لا تعد منة بل حقا مكتسبا ينهي معاناة ومأساة من طالت بطالتهم حيث يحق لهم ان ترفع عنهم مظلمة التاريخ عندما أقصوا من النيابات و المناظرات ، وفق تصريحه.
ولفت عضو مجلس نواب الشعب الى أن البرلمان على موعد تاريخي يوم 16 ديسمبر لتمرير مقترح قانون انتداب من طالت بطالتهم.

