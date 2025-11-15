افتتاح سوق للسيارات المستعملة بهذه الولاية..#خبر_عاجل

تم اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، افتتاح سوق السيارات المستعملة بالقيروان.

من جهته، أكد كاتب عام بلدية القيروان حمادي عبد الله، في تصريح لاذاعة موزاييك، أنّ السوق استقبل إلى حدود التاسعة صباحا حوالي 220 سيارة نقل، مع تواصل ارتفاع العدد، وهو ما اعتبره رقما مرتفعًا فاق كل التوقعات.

وأضاف أنّ البلدية وفّرت عونين متخصصين في ميكانيك المحركات بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، بهدف مساعدة المواطنين وتسهيل عمليات البيع والشراء.

وأشار عبد الله إلى أنّ السلطات الجهوية تتابع بشكل مستمر سير عمل السوق، مؤكدا حرصها الشديد على إنجاحه وضمان ديمومته خلال الفترة القادمة.