وفاة شاب إثر مناوشات مع الأمن بالقيروان: النيابة تتدخّل..#خبر_عاجل

2025/12/15 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, حوادث و قضايا

أفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقيروان والناطق الرسمي بإسمها، أحمد القادري، اليوم الاثنين، بأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في ملابسات وفاة شاب من متساكني حي “علي باي” وسط مدينة القيروان.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الاثنين، أن الأبحاث الأولية مازالت جارية وذلك في انتظار نتيجة تقرير الطب الشرعي ونتائج التساخير الفنية التي اذن بها قاضي التحقيق.
وأوضح ان النيابة العمومية كانت فتحت بحثا أوليا في حادثة تعرض الشاب الى إصابات خطيرة وايوائه بالمستشفى بقسم الإنعاش منذ 22 نوفمبر المنقضي.
كما أكد القادري ايقاف عدد من الأشخاص إثر مناوشات مع الوحدات الامنية ليلتي الجمعة والسبت الفارطتين.

