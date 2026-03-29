عاجل/ تنبيه..بداية من الغد: هذه الولايات دون ماء..

تنطلق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بداية من يوم غد الإثنين 30 مارس 2026، في القيام بأشغال صيانة وتعهد ضرورية لخطي الإنتاج بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس الّتي تعتبر المصدر الرئيسي لتزويد ولايات قابس ومدنين وتطاوين بالماء الصالح للشرب، ممّا سينجر عنها تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء.

وستتم هذه الأشغال على مرحلتين للحد من نقص إنتاج المياه حيث ستخصص المرحلة الأولى لإنجاز الأشغال المذكورة على الخط عدد 1 (50% من طاقة الإنتاج) وذلك خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 10 أفريل 2026 فيما ستنفذ لاحقا المرحلة الثانية المتمثلة في إنجاز الأشغال الصيانة بالنسبة للخط عدد 2، وسيتم نشر بلاغ في الغرض.

وسينجر عن الأشغال المذكورة تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء بداية من يوم غد الإثنين 30 مارس 2026 وإلى غاية يوم 10 أفريل 2026 بالمناطق التالية:

* معتمديتا قابس الجنوبية ومارث من ولاية قابس

*معتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين

* معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين

ودعت الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه إلى ترشيد استهلاك المياه خلال الفترة المذكورة.