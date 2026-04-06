غدا اضراب الأساتذة..وهذه التراتيب..#خبر_عاجل

تنفذ الجامعة العامة للتعليم الثانوي، غدا الثلاثاء 7 أفريل الحالي، إضرابا عاما حضوريا بكافة المؤسسات الإعدادية والثانوية.

وقال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي، في تصريح اليوم الاثنين لاذاعة “الجوهرة أف أم”، إن الأساتذة سيلتحقون غدا صباحا بمؤسساتهم التربوية ويؤدون تحية العلم على الساعة الثامنة صباحا ثم يجتمعون في قاعات الأساتذة للتداول في الشأن القطاعي وبعدها يلتحقون بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية مع تنفيذ وقفات احتجاجية تعبيرا عن رفضهم للسياسة المنتهجة من قبل وزارة التربية والدعوة الى فتح باب التفاوض والحوار.

وذكّر الصافي أن من بين مطالبهم دعوة سلطة الإشراف إلى تطبيق الاتفاقيات العالقة ومنها اتفاقيتي 2019، و 2023 التي نصت على زيادة مالية مقررة بقيمة 100 دينار سنويا بداية من جانفي 2026، ومراجعة المفعول الرجعي للترقيات، والمنظومة التربوية كاملة وإيجاد حل جذري لظاهرة الاكتظاظ..