خطير/ عدد من المنحرفين يوقفون ميترو و يروّعون الركّاب بسيف

إثر تعمّد مجموعة من الأشخاص اليوم 31 جانفي 2020 تعطيل المترو الخفيف المُتّجه نحو المروج على مستوى محطة “محمد مناشو منفلوري” وذلك بوضعهم لسيارة أمام خط سيره لتعطيله ثم توليهم اقتحام إحدى عربة المترو والاعتداء على أحد الراكبين بواسطة سلاح أبيض “سيف كبير الحجم” ملحقين به أضرارا جسيمة ثم تحصّنوا بالفرار متن السيارة المذكورة.

تعهدت وحدات منطقة الأمن الوطني بسيدي البشير بالبحث في الموضوع وبإجراء جملة من التحريات، تمكنت من التعرف على السيارة التي تم استعمالها وعلى مرتكبي عملية الاعتداء ليتمكنوا لاحقا من القاء القبض عليهم (تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة ) وحجز السيارة والسلاح الأبيض.

وبالتحري معهم، اعترفوا بتولّيهم الاعتداء بالعنف الشديد على المتضرر وذلك بعد نشوب خلاف بينه وبين شقيق أحد المعتدين، وذلك وفق نص بلاغ وزارة الداخليّة.

هذا وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم ومواصلة الأبحاث.